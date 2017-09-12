Pendik'te giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a minibüste saldıran Ercan Kızılateş'in "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, sanık Kızılateş, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay, "cebir kullanarak "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kızılateş tahliye edildi.