Sorulardan sıkılıp ağlamaya başladı

Sivas’ta İnönü Bulvarı üzerinde kayıp bir çocuğun bulunduğu ihbarını alan polisler ihbar noktasına gittiklerinde 8 yaşındaki S.F. isimli bir kız çocuğunu ağlarken buldu.

İHA'nın haberine göre, kız çocuğunu sakinleştirip dinleyen polis memurları, çocuğun kayıp olmadığını, kağıt mendil satarken yetişkinlerin soruları nedeniyle utanıp ağlamaya başladığını tespit etti.

Arkadaşlarının dinlendiği hafta sonunda çalışmak zorunda olan kız çocuğu polisler tarafından ailesine teslim edilmek üzere ilgili polis merkezine götürüldü.

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