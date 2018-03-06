Sosa, Beşiktaş forması giydi

Trabzonspor'un sezon başında Milan’dan transfer ettiği Jose Sosa, mücadelenin ardından Tolgay Arslan’la formalarını değiştirdi. Arjantinli yıldız, aldığı Beşiktaş formasını ters çevirerek giydi ve soyunma odasına gitti. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Beşiktaş’ta top koşturan ve 1 de şampiyonluk yaşayan Sosa’nın bu hareketi Siyah-Beyazlı tribünlerden alkış topladı.

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