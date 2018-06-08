Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Muharrem Usta döneminde Trabzonspor’a Milan Kulübü’nden transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı gösteremediği için gönderilmesi gündeme gelen Jose Sosa, Bordo-Mavililer feda isteyecek.

İşbaşına gelen Ahmet Ağaoğlu yönetimi yüksek maaş alan oyuncularıyla teker teker görüşmelerini sürdürürken, kaptan Onur Kıvrak yıllık kazancından 550 bin Euro indirime gitmiş ve camiada büyük takdir toplamıştı. Burak Yılmaz’dan da aynı özverinin yapılmasını istenirken bu konudaki görüşmeler devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

Sosa ile de masaya oturan Trabzonspor yönetimi, Arjantinli oyuncunun kazandığı yıllık 3 milyon 300 bin Euro’yu kendisine veremeyeceklerini bildirdi ve yıllık 1 milyon 650 bin Euro verebilecekleri iletildi. Sosa’nın bu teklifi kabul etmediği öğrenilirken, Sosa’ya bir hafta süre verildiği aksi takdirde Arjantinli oyuncuyla yolların ayrılacağı bildirildi.

Öte yandan tecrübeli isme Başakşehir’in talip olduğu öğrenildi.