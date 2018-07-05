HT Egeli'de yer alan habere göre, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, onların taleplerini dinleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bu kez belediyenin Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden üyeleri makamında ağırladı.

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Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren merkezdeki kurslardan faydalanan üyeler kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. Kadın ve çocuklara yönelik kursların verildiği merkezlerin sayısını artırmak için çalıştıklarını söyleyen Pekdaş, “Belediyelerin rutin işlerinin yanı sıra sosyal alanlarda verdiği hizmetler de ihtiyaç haline geldi. Bu hizmetler için yer arıyoruz ki yeni merkezler açalım. Belediyelerin de öncelikleri olmalı. Bizim önceliğimiz hemşehrilerimizin mutlu olmasını sağlamaktır. Beklentilerimiz çok yüksek. Az bütçeyle ne kadar iş çıkarırsak o kadar iyi. Çünkü hemşerilerimizin mutluluğu bize iyi geliyor” diye konuştu.

"Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yaşam merkezi üyelerini ağırladı. "