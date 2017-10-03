Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 'Özel Ödemeleri' nelerdir? Nasıl alınır? Nereye başvuru yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ( SGK) 'Özel Ödemeler' altında yaptığı ödemeleri, vatandaşlar bilmemezlikten ya da unuttukları için almıyorlar.

Bu özel ödemelerin neler olduğunu ve nasıl alabileceğimizi Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şöyle anlattı:



İSTİRAHAT PARASI

Kişi hastalandığında, üç günden fazla istirahat almışsa, SGK kısa vadeli sigorta konuları kapsamında, bu kişiye çalışamadığı süreleri ilişkin ücret ödüyor. Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 39.50 TL, yatarak tedavilerde 29.62 TL. Ödeme turkiye.gov.tr’den e-devlet şifresiyle kontrol edilebilir.

GEÇİCİ YA DA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

Bir iş kazası meydana gelince vatandaşın sağlığında yüzde 10 ve daha fazla bir kayıp söz konusu olduğunda gelirine oranla 'İş Göremez Geliri' alır. Vatandaşlarımızın pek çoğu kaza geçirmelerine rağmen bunu bilmezler. 'Geçici İş Göremezlik' geliri sorunun ortadan kalktığı süre içinde geçerlidir ama sorun sürekli ise kişi emekli olduğunda bile 'Sürekli İş Göremez' gelirini almaya devam eder.

DOĞUM İZNİ PARASI

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna doğum izni veya rapor parası deniyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 4425 lira.



SÜT PARASI

Sigortalı çalışan anneye ve sigortalı çalışmasa da eşine verilir. Bu 133 liradır.



YOLLUK PARASI

Kişi hastalandığında tedavisi başka bir ilde ya da ülkede yapılıyorsa bu kişilere yolluk parası verilir. Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılır. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontorlü, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.



ÇEYİZ PARASI

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesilir. Kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor.



CENAZE YARDIMI

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olası gerekmiyor. Telaş ve acıyla unutulan bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 531 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları yeterli.

TOPLU PARA

Emeklilik şartları ortadan kalkan bir kişinin talep ettiği paradır.Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya dilekçeyle bavşurmak gerekiyor.



ÇOCUK PARASI

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uygulamasıyla, birinci çocuk için 300 ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk içinde 600 lira bir ödenek söz konusu.



YARIM GÜN ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kadın çalışan doğum yaptığında yarım gün çalışıyor. Yarım gün ücretini işverenden yarım gün ücretini de işsizlik sigortasından (Yani İŞKUR'dan) almak suretiyle çalışma hayatına devam etmiş oluyor.





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ÇEYİZ PARASI