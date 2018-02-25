‘Sosyal ihtiyaca da cevap veriyoruz’

“Kentsel Stratejiye Dayalı Akıllı Şehirler ve Binalar” ana teması ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen, 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi kapsamında, kentsel dönüşüme ilişkin pek çok konu tartışıldı. Bu tartışmalardan biri de yerinde kentsel dönüşüm ve dar gelirli grupların güvenli konut ihtiyacı. En dikkat çekici örneklerden biri de Anadolu kentlerindeki dönüşümün, metropol kentlere göre şansı ve başarısı. Bu başarının altındaki imzalardan biri de TOKİ’ye ait.



17 MİLYARLIK YATIRIM



Gazete Habertürk'ten Esin Tümer'in haberine göre, TOKİ’nin 60 ilde kentsel yenileme programı kapsamında yaklaşık 58 milyon metrekarelik alanda, aktif projeler yürüttüğünü söyleyen Başkan M.Ergün Turan, “Ülkemizin tüm şehirlerinde kentsel yenileme ihtiyacı olması nedeniyle, kentsel dönüşüm projelerimizi de peşi sıra hayata geçiriyoruz. TOKİ olarak son 10 yıl içinde kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 17 milyar liralık yatırım ile geliştirilen ve 70 bini tamamlanmış olan 286 bin 500 konutluk 233 kentsel dönüşüm projemiz hızla ilerliyor” diyor.



Bu konut stokunun 171 bin konutu 1’inci dereceden 5’inci dereceye deprem kuşağı üzerindeki binalardan oluşuyor. İnsanların sosyal hayata katılmalarının, toplumsal huzur ve dayanışma açısından önemli olduğu bilinciyle çalıştıklarını söyleyen Turan, yenilenen alanların, sürdürülebilir sosyal ve kültürel çevrelere dönüşmekte olduğunu belirtti.



Turan, “Sadece binalar yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmiyoruz. Çevre düzenlemeleri, donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçlara da yanıt veriyoruz. 0-5 yaş okul öncesi grubundan üniversite gençliğine, tüm nüfus profillerine dönük ihtiyaç ve beklentileri düşünerek yerleşimleri yeniliyoruz” dedi.



Kentsel dönüşümle, bölgelerin yaşam kalitesinin yükseltilmesini önemsediklerini dile getiren Turan, “Dönüşüm şehirlere yük getirmemeli, aksine şehre değer katan projeler olmalı” diye konuştu. İşte o örneklerden biri Uşak’ta yapılan kentsel dönüşüm projesi.



TABAKHANE, YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN EN İYİ ÖRNEKLERİNDEN



TOKİ, yerinde kentsel dönüşümün en kapsamlı örneklerinden birini Uşak’ta “Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi” ile hayata geçirdi. ”Sanayi bölgesi yeni bir yaşam alanına dönüşürken, kentin sosyokültürel kabullerine, günlük yaşam alışkanlıklarına hassasiyet gösterildi” vurgusunu yapan Turan, projenin vatandaşların yüksek destek ve katılımıyla gerçekleştiğini söylüyor.

Mevcut durum ve kent parselinin sağlıksız yapısı öncelikle ıslaha gidilirken, “karma konsept”te bir proje geliştirilmiş. Sanayi bölgesi dönüşümü yapılmış; “24 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet sağlık merkezi, 750 kişilik cami, rekreasyon alanları, kapalı otopark, belediye hizmet binası, 923 işyeri, 267 konut inşa edilmiş ve tüm teslimler yapılmış.



Uşak’ın giriş kapısı niteliğindeki Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen dükkân ve ticari sergi alanlarıyla, farklı iş kollarındaki ticaret erbabının iş hacmini artırması, yeni potansiyellerle şehir ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmiş.



TURİZM ÇALIŞANLARI İÇİN KONUT YAPACAK



Ergün Turan, turizm sektöründe çalışanlar için de yeni projeler geliştirdiklerini belirtti. Turan, bu kapsamda projenin ilk etabında Antalya’da 583 konut inşa edeceklerini, ilk etap için ihaleyi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Evi olmayan turizm çalışanlarını ev sahibi yapacaklarını kaydeden Turan, “Alt gelir grubu turizm çalışanları kira öder gibi ev sahibi olacak. 250 ila 400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız” ifadesini kullandı.



3 TİPTE 13 BLOK OLACAK



Turan, projeyle ilgili şu detayları paylaştı: “Proje kapsamında 3 tipte tasarlanan 13 blok olacak. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası, gazebo ve bitkilendirme gibi donatı ve peyzaj uygulamalarını içeren konut alanı, görsel açıdan zenginlik sunan nitelikli yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarıyla zenginleşecek. Proje kapsamında inşa edeceğimiz kültür merkezinde 8 atölye, kütüphane, sergi salonu, fuaye alanı ve 260 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon yer alıyor.”



'BEKLENTİLERE YANIT VEREN BİR PROJE İNŞA ETTİK'



Uşak'ta inşa edilen konutlar, 75 ile 136 metrekare aralığında 2+1 ve 3+1 kat planları ile tasarlanmış. Konutlar, bölgenin sosyal donatı ve yaşam alanlarıyla entegre bir plan içinde konumlanmış, ticaret, sosyal donatı ve dere kenarı rekreasyon alanları şehrin bütününe hitap edecek şekilde bırakılmış. Turan, “Kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren yeni bir yerleşim alanı inşa ettik” diyor.

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