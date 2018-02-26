İstanbul'da bir üniversitede "Yapay Zeka ve Dijital Kültür" başlıklı bir bilim konferansı düzenlendi.
DHA'nın haberine göre; bilimin ve teknolojik gelişmelerin ışığında "Dünya nereye gidiyor?" sorusuna yanıt aranan konferansta; yapay zekadan robotlara, sosyal medyanın gücü ve gerçek ötesinden kripto paralara, eğitimin geleceğinden, 4. sanayi devrimi ve bunun istihdama etkilerine kadar birçok konu geniş bir çerçevede tartışıldı. Büyük ilgi gören konferansta; yapay zeka ve kuantum hesaplama çalışmalarıyla bilinen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say ve Dijital Kanaat Önderi Tanol Türkoğlu konuşmacı olarak yer aldı.
"SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN AMACI BİZİ UZUN SÜRE ORDA TUTMAK"
Konferansta yaptığı konuşmada sosyal paylaşım sitelerinin insanları çekerek tek amaçlarının orada daha fazla vakit geçirilmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cem Say, "Sosyal paylaşım sitelerinde her zaman bize göstermek istediklerini gösteriyorlar. Milyonlarca insan üzerinde deney yapıyorlar ve hangi haberleri ya da görüntüleri hangi zaman diliminde gösterirsem daha fazla bu sitelerde kalır sonucunu elde ediyorlar. Doğal olarak insanlar da çıkmak istemiyor. 500 bin kişiye bir şey gösterirken; başka 500 bin kişiye de farklı bir şey gösteriyorlar. Ardından da hangi 500 bin kişi daha uzun süre sitede kaldıysa buna göre bir algoritma geliştiriliyor. Tek amaçları bizim daha uzun süre orada kalabilmemiz. Doğru haber almamız değil" dedi.
Facebook'ta yazılan bir mesajın gönderilmeden silinmesinin bile bilgisinin tutulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Say, "Bazı sitelerde çerezleri kabul ediyor musunuz? diye bir soruyla hep karşılaşıyoruzdur. Hepimiz de `evet´ diyoruz. İşte ona evet dediğimiz zaman bizim bilgisayarımızda yaptığımız bütün şeyleri onlara bırakma hakkı vermiş oluyoruz. Bizim hakkımızda fikir oluşturuyorlar ve bu kişi bu videodan sonra bunu seyreder planlamasını yapıp bize o videoyu ya otomatik açıyorlar ya da sağda öneri olarak görebiliyoruz" dedi.
"FACEBOOK'TAKİ BEĞENİLER DOPAMİN SALGILATIYOR"
Facebook'ta paylaşılan fotoğraflara alınan beğeniler sonrası beyinlerimizde dopamin (mutluluk hormonu) salgılandığını söyleyen Say, "Böyle anlarda salgılanan dopamin sayesinde kendimizi biraz daha iyi hissediyoruz. Paylaşımlarımızı kaç kişi beğeniyorsa o kadar dopamin salgılıyoruz" şeklinde konuştu.
"DİJİTAL GETTOLAŞMA YAYGIN OLMAYA BAŞLADI"
Oxford Üniversitesi'nde internette en çok hangi kelimelerin aratıldığı kapsamında bir araştırma yapıldığını söyleyen Tanol Türkoğlu ise "2016 sonu ve 2017 başında yılın kelimesi olarak `Gerçek Ötesi´ karşımıza çıkıyor. Daha önce 2005 yılında 'sudoku' kelimesi, 2009´da 'arkadaşlıktan çıkar', 2013 yılında selfie kelimesi popüler olmuş ve en son da `gerçek ötesi´ yılın kelimesi seçilmiş" diyerek şöyle konuştu: "Bende bunu araştırdım ve 1992´ye kadar gittim. Sırp asıllı Amerikan vatandaşı Steve Tesich´in ilk defa gerçek ötesi tamlamasını kullandığı `Biz, hür insanlar olarak, özgürce karar verdik ki biz bir tür gerçek-ötesi dünyada yaşamak istiyoruz´cümlesini hatırlattı. Bir konuyla ilgili bir tane gerçek olduğunu ve onun dışında kalan şeylere de 'yalan' diyoruz. Ortada daha önce tek olduğunu düşündüğümüz bir şeyin birden çok alternatif olabileceğine ilişkin algı yönetimi oluşuyor."
"SOSYAL MEDYADA HER GÖRDÜĞÜNÜZE İNANMAMANIZ GEREKİYOR"
İnsanların sosyal medya ile ilgili temel bilgi ve becerilerden yoksun olduğunu da söyleyen Tanol Türkoğlu, "Her gördüğümüze inanmamamız gerekiyor. Paylaşımların referans kaynaklarına bakarak araştırma yapmamız gerektiğini maalesef bilmiyoruz. Sosyal medya insanları pek çok alternatiften uzak tutmaya çalıyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.