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Youtube'da şimdiden bir buçuk milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de gölde balık tutup ofiste pişirdi. Ancak Çinli kadının balıkları pişirme şekli, görenleri korkuttu. Bu deney hem kişiye, hem de deney yapılan mekana zarar verebileceği için asla uygulanmaması gerekiyor.