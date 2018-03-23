Sosyal medyada özellikle Instagram'ı her açtığımızda mükemmel karelerle karşılaşıyor, hatta ve hatta neredeyse hiç kötü bir fotoğrafa rastlamıyoruz. İngiltere'de yaşayan bir blogger da bu durumu gözler önüne sermek için bir deney yaptı.

32 yaşındaki seyahat blog yazarı Carolyn Stritch, 190 bin takipçisini şaşkına çeviren bir hamlede bulundu. Stritch, sahte bir Disneyland gezisi deneyimini takipçileriyle paylaştı. İlk önce bir fotoğraf paylaşıp 22. yaş günü için Disneyland'a uçacağını söyledi. Bir gün sonra da Disneyland'da Uyuyan Güzel Kalesi'nin önünde bir fotoğrafını paylaştı, takipçileri de haliyle bu fotoğrafın gerçek olduğuna inandı. Ancak daha sonra bu gezinin yalandan ibaret olduğunu itiraf etti.

Blogger, önce bir hikaye uydurmuş, bir telefon uygulamasıyla yüzünü en az 10 yaş daha genç göstermiş ve herkesi tek başına Disneyland'e gittiğine inandırmıştı. Amacı kendini göstermek istediği şekliyle paylaştığında neler olacağını görmekti.

"Kimse beni dağınık saçlarım ve pijamalarımla bilgisayar başında görmek istemese de aslında vaktimi çoğunlukla bu şekilde geçiriyorum" diyen Carolyn Stritch, 190 bin takipçisine sosyal medyada insanları kandırmanın ne kadar kolay olabileceğini gösterdi.

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