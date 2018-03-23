İstanbul'da bir kişi, sosyal medyadan müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki T.Ö. hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli T.Ö'yü Ataşehir'deki adresinde yakaladı. Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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