‘Şantajla 2 bin lira istediler’

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu ünlü 50’yi aşkın kişinin sosyal medya hesabını çalarak şantajla para isteyen ‘Ducky Layne’ çetesini çökertmeyi başardı. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek çeteden şikâyetçi oldu. Karadağlı, “Ben sosyal medya hesabı kullanımı konusunda bilinçli olduğumu düşünüyordum. Ancak sosyal medya hesabıymış gibi bana bir doğrulama mesajı attılar. Ben de bu mesajı açınca hesabım çete tarafından çalındı. Daha sonra çete üyeleri beni arayarak, ‘2 bin TL para vermezsen resimlerini montaj yapıp yayınlarız’ dedi. Ben hiç tereddüt etmeden siber polisine başvurdum. Sağ olsunlar kısa bir sürede çeteyi yakaladılar. Bu sorunu yaşayan tüm vatandaşlarımız hiç tereddüt etmeden polise başvursunlar” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çökertilen ‘Ducky Layne’ çetesinin operasyon görüntüleri ile ele geçirilen dijital materyaller ve paraları basına gösterdi.