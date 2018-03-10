ABD’de yapılan bir araştırma, 18-24 yaş arasındaki gençlerin “sosyal medyadan kurtulmanın yollarını aradığını” ortaya koydu.

Araştırma kuruluşu Origin’in yaptığı ankete katılan yaklaşık 1200 gencin % 41’i, sosyal medyada “gereğinden fazla zaman harcadığını” düşünüyor. Ankete yanıt verenlerin % 35’i, “yaşıtlarının bu mecralarda çok fazla kafa yorduğunu” ifade ediyor. Facebook, Twitter ve Tinder, gençlerin en çok çıkmayı düşündüğü sosyal medya platformları.

Bir başka araştırma ise sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin geçen yıl önemli miktarda düştüğünü ortaya çıkardı. Araştırma kuruluşu Nielsel’in verilerine göre, kullanıcıların Facebook’ta kalış süresi geçen yıl % 24 oranında azaldı. Instagram’da harcanan süre ise aynı dönemde % 9 düştü.

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