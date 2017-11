Sosyal medya psikolojimizi bozdu

Son dönemde gittikçe artan sosyal medya ve internet kullanımı nedeniyle psikolojisi bozulan tüketicilerin yüzde 43'ü kendini "bağımlı" olarak tanımlıyor. Bilinçsiz internet kullanımı yüzünden, gelişmeleri kaçırma korkusu, sosyal çekilme, fake titreme gibi psikolojik rahatsızlıklar zirve yaparken, Türk gençlerinde internet kullanımı yüzde 90'lara ulaştı.

AA'nın haberine göre; son dönemde gittikçe artan sosyal medya kullanımı ve akıllı telefonların yaygınlaşması, avantajların yanı sıra tüketiciler için bazı dezavantajları da beraberinde getirdi.

DÜNYANIN NEREDEYSE ÜÇTE İKİSİ CEP TELEFONU SAHİBİ

We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan "Digital in 2017 Global Overview" raporuna göre, dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanırken, dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi.

Dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlasının artık cep telefonundan geldiği bildirilen raporda, dünya nüfusunun beşte birinden fazlasının son 30 gün içinde alışveriş yaptığı bildirildi.

Aynı raporda Türkiye'ye ilişkin verilere de yer verildi. Yılın başında yayımlanan rapora göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 60'lık penetrasyonu internete bağlanıyor. Türkiye'deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyonken, sosyal medyaya mobilden bağlanan kullanıcı sayısı ise 42 milyon olarak açıklandı.

Rapora göre Türkiye'deki cihaz kullanıcılarının yüzde 95'i cep telefonu sahibi ve yüzde 75'i akıllı telefon kullanıyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar kullanımı yüzde 51 oranındayken, kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. TV karşısında geçirilen vakit ise ortalama 2 saat olarak açıklandı.

Eylül ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca açıklanan "İsrafın Boyutu" incelemesinde ise Türkiye'de akıllı telefon kullanımının yüzde 84'ü bulduğu bildirilmişti.

"TÜRKİYE'DE 60 MİLYON AKILLI TELEFON KULLANICISI 50 MİLYON SOSYAL MEDYA KULLANICISI VAR"

Türkiye'deki akıllı telefon ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları hakkında açıklama yapan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, Türkiye'de 60 milyon akıllı telefon kullanıcısı, 50 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu söyledi.

İnternet abone sayısının 66 milyon civarında olduğuna işaret eden Ercan, Türkiye'de genç nüfusun sosyal medyayı çok aktif kullandığını, gençler arasında internet kullanım oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

Ercan, gençlerin daha çok eğlence amaçlı internet kullandığını belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'de video üretme ve izleme oranı tüm dünyanın üzerinde seyir gösteriyor. Sosyal medyanın bireylerin psikolojilerine etkilerine bakacak olursak, maalesef, narsizm ve nispetizm artıyor, herkes sosyal medyada mutlu görünmeye çalışıyor, beğenilme duygusu psikolojiyi bozuyor. Değer algısı alınan like üzerinden şekillenirken, kitabın okunmadığı ama bolca resmin çekildiği bir çağ yaşıyoruz. Yine herkesin konuştuğu ama kimsenin dinlemediği bir dönemdeyiz."

İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Ercan, internet bağımlılığının arttığının altını çizerek, yapılan bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarının yüzde 43'ünün kendini bağımlı olarak tanımladığını aktardı.

"Kötü kullanım başka, bağımlılık başka" diyen Ercan, "FOMO-Gelişmeleri kaçırma korkusu (fear of missing out), Hikikomori (Elini ayağını çekmek-Sosyal çekilme), Fake Titreme gibi hastalıklar son dönemde zirve yaptı. Mavi Balina gibi oyunlar gençler için tehlike oluşturuyor. Deep web önlenmeli ve gençler bilinçlendirilmeli. Aileler çocuklarını suçlamadan, kızmadan onlarla arkadaş olarak ve onlar gibi öğrenerek, tehlikeleri önceden fark edebilirler" ifadelerini kullandı.