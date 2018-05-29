Sosyal medyada Fethiye tanıtımı

Muğla’nın Fethiye ilçesinin tanıtımı için davet edilen yurt içinden 8 sosyal medya fenomeni ve seyahat “blogger”ı (çevrimiçi yazar), Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy, Çalış Plajı, Göcek gibi tarihi, turistik ve doğal güzellikleri dolaştı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımı için sezon öncesinde yurt içi ve dışında birçok turizm fuarına katıldıklarını söyledi.

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