Sosyal medyada ilgi odağı oldular! Sulama kanalında ilginç yarış

Kentte DSİ’ye ait sulama kanalının suları yavaş yavaş verilmeye başlandı. Suları fırsat bilen bazı gençler ise sulama kanalında atlara bot bağlayarak yarış yaptı.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise ilgi odağı haline geldi. Bir başka görüntüde ise 2 bisikletli genç sulama kanalında bisikletleriyle yarış yaptı.

İki görüntüde sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.

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