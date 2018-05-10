Açtığı hesapla Selena Gomez'in internetteki bir müzik platformunda dinlediği şarkıları takip edip paylaşan bir hayranı, ünlü şarkının bir süre hiç ara vermeden Tarkan şarkıları dinlediğini ortaya çıkardı.



Sosyal medyaya da yayılan bu haber üzerine Tarkan hayranları da heyecana kapıldı.

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