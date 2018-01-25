Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik operasyonlar Türkiye genelinde devam ediyor. Bugün de birçok ildeki operasyonlarda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
SAMSUN'DA 3 GÖZALTI
AA'nın haberine göre, Samsun'da Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ile terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samsun İl Başkanlığı ve Halkevleri Samsun Temsilciliğinin resmi sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
SYKP Samsun İl Eşbaşkanları İlhan Cüre ve Meral Aslan ile Halkevleri Samsun Temsilcisi Şeyma Özberk, gözaltına alındı.
ZONGULDAK'TA 3 GÖZALTI
Zonguldak'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekata ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları, gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, il genelinde şüphelilere ait farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda Y.K.Ç, H.B. ve O.G. gözaltına alındı.Biri kadın 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
NİĞDE'DE 2 GÖZALTI
Niğde'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. isimli şahıslar evlerinde gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, dün gözaltına alınan HDP İl Başkanı Göksel Rıza Özkan'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
ARDAHAN'DA 4 TUTUKLAMA
Ardahan'da, sosyal medyada "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlara ilişkin soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.A, N.D, C.Ş. ve K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıkça sorgulandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
TUNCELİ'DE 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Tunceli'de, sosyal medyada "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin paylaşımlarıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ'a yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları incelenen E.K'nin, harekatla ilgili devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlarla terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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