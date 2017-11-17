Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK, YPG/PYD, TKP/ML-TİKKO ile DHKP-C'nin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen T.A. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

T.A'nın ayrıca, olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya destek amaçlı düzenlenen yasa dışı eylemlere de katıldığı öğrenildi.

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