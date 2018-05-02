Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında PKK/KCK "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan arama kaydı olan S.K. Edremit'te gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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