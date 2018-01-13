Instagram’da Grey’s Anatomy ve Doktorlar dizisinden fırlamış gibi görünen doktorlar çok popüler bu ara... Kim ‘artist’ doktorun eline kendini teslim eder bilemiyorum ama sosyal medyadan takip ettiği diş doktoruyla tanışmak için komşunun oğlunu diş kontrolüne götürenler varmış. Diş Hekimi Ahmet Çoşkun gibi birçok doktorun on binlerce takipçisi bulunuyor. Tıp fakültesinde öğrencisi Berika Demir de onlardan biri. Hatta takipçi sayısı şimdiden meslektaşlarını geçmiş durumda: 69 bin. Diş Hekimi Erkan Akıllı ve Pratisyen Hekim Hakan Tüfekçi de bu fenemonlerden... HT Cumartesi'den Serdar Yazıcı'nın haberi...



Hakan Tüfekçi

“Güzelsin, ne gerek var 6 yıl tıp okuyorsun, git bir dizide yıldız ol” sözlerine aldırmayıp idealist davranıyorlar. Yorucu iş temposunda sosyal medyaya vakit ayırabilmeleri de takdire şayan doğrusu. Berika Demir “Sürekli ders çalışırsam işimi yaparken mutlu ve güler yüzlü olamam” diyor. Dr. Hakan Tüfekçi ise iş tecrübesi arttıkça zamanı etkili kullanabildiğini ve böylelikle her türlü aktiviteye zaman bulduğunu söylüyor.

Ağır tıp dersleri bile Berika Demir’e engel değil, notları da gayet iyiymiş. “Kütüphanede sabahlayan arkadaşlarım var, o tayfa bana gıcık oluyor. Onlar 7/24 çalışıyorlar ama aynı notu alıyoruz” diyor. Sanırım bu açıklamadan sonra daha da gıcık olacaklar.



Berika Demir

Hiçbiri fenomen olmak için yola çıkmamış. Erkan Akıllı sadece normal işini, sporunu ve gittiği keyifli ortamları paylaştığı için takipçilerinin arttığını söylüyor. Berika Demir’in takipçi sayısını 70 binlere yaklaştıran ise katıldığı yarışma programındaki büyük başarısı değil, farklı konuşma tarzı... Ahmet Coşkun gülerek “Ben fenomen miyim galiba hâlâ farkında değilim” dese de kendisini görmek için kardeşini, yeğenini getiren çok. Ancak doktoru görmek pahalıya çıkabiliyor. Diş Hekimi Akıllı, bazen hiçbir şeyi olmayan hastaların geldiğini ve şikâyetini anlattıktan sonra havadan sudan muhabbet açtıklarını anlatıyor. 15-20 dakikalık sohbetin maliyeti: 300 TL.



Erkan Akıllı

Peki bu kadar çok like alan fotoğrafları kim çekiyor? Hepsinin ortak yanı hızlı ve kolayca poz verebilmeleri. Profesyonel fotoğraf makinesi falan da kullanmıyorlar. Tabii özellikle Berika Demir fotoğraf çektirirken birisi ona baktığında konsantrasyonu bozuluyor ve bırakıyormuş. Bu yüzden olsa gerek fotoğraflarının çoğunu annesi çekiyor. Diş Hekimi Erkan Akıllı, fotoğraf konusunda yardım istediği arkadaşlarının bazen “Abi yeter yaa” dediklerini gülerek anlatıyor. Hatta “İyi fotoğraf arkadaşlık bitirir” diyor. Aralarında en rahat olan ise Ahmet Coşkun. Bazen sokakta geçen insanlardan bile fotoğrafını çekmesi için ricada bulunuyormuş.

Sohbetimiz bizi DM’den gelen mesajlara götürüyor. Erkan Bey “DM’den gelen mesajları söylesem kanalı kapattırırsınız” diyor gülerek. Evlenme teklifi dahil her türlü teklif geliyormuş. Berika Demir bildirimleri kapatalı çok olmuş. Ahmet Coşkun ise “Anneler beni uygun damat adayı olarak görüyor” diyor.



Ahmet Coşkun

Fenomen doktorlar

Dr. Cahit Dincer – Takipçi Sayısı: 45 bin

Dr. Hakan Tüfekçi – Takipçi Sayısı: 45 bin

Op. Dr. Taha Takmaz – Takipçi Sayısı: 51 bin

Uzm. Diş Hekimi Dr. Erkan Akıllı – Takipçi Sayısı: 32 bin

Çocuk Diş Hekimi Dr. Ahmet Coşkun – Takipçi Sayısı: 21 bin

Dr. Yusuf Emre Uzun - Takipçi Sayısı: 24 bin