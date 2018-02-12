Sosyetik Ev Kadınları yeni bölümüyle bugün ekrana geldi. Peki Sosyetik Ev Kadınları programında neler yaşandı? İşte detaylar...

SOSYETİK EV KADINLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genç gelin adayının korku dolu dakikaları!

Neslihan, oğlu Başar ile tanıştırmak istediği Melis'i off-road yapmaya davet etti. Melis ise Başar'ı merak eder ve Neslihan'ı kırmamak için eğlenceye ortak oldu. Başar'ın kullandığı araç, Melis'i tedirgin etti ve zorlu sınavdan başarıyla geçemedi.

Oğluna gelin adayı baktı!

Neslihan, arkadaşının tavsiyesi üzerine oğlunu Melis ile tanıştırmak istedi. Oğlunun artık evlilik yapmasını isteyen Neslihan, açık konuştu. Daha sonra yanlarına Elif de katıldı. Melis'in bu önemli sınavı bir hayli çetin geçti

Ben bu kıyafetin içine nasıl sığamam!

Günsel'in asistanı Dilan, ilk iş gününe geç kalarak Günsel'in görüşlerini etkiledi. Yeni koleksiyonu için büyük bir hazırlık içinde olan Günsel, her şeyin kusursuz olmasını istedi!

Sosyetik Ev Kadınları, hafta içi her gün 12.45'te Kanal D'de!

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