Sosyetik Ev Kadınları programı, bugün itibarıyla hafta içi her gün 12:45'te Kanal D'de ekrana gelecek. Programı takip eden izleyiciler ise, programda yer alan 5 sosyetik kadının kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Sosyetik Ev Kadınları kimdir? İşte Sosyetik Ev Kadınları kadrosu ve detaylar.

SOSYETİK EV KADINLARI KİMDİR?

Sosyetik Ev Kadınları programı, yayınlandığı ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede ekrana gelmektedir. Program bugün itibarıyla Türkiye'de de yayınlanacak ve programda cemiyet hayatının tanınan isimleri yer alacak. Onlar güzellikleriyle göz kamaştıran, cesaretleriyle hayran bırakan, bazen kırılgan ama çok güçlü kadınlar! Türkiye'nin en sosyetik 5 kadını, hayatlarını tüm gerçeklikleriyle sizlerle paylaşmaya geliyor!

Cemiyet hayatının tanınan simaları; Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tokgöz ve Ezgi Dargı “Sosyetik Ev Kadınları”nda bir araya gelerek özel hayatlarını ekrana taşıyacak.

NESLİHAN KOZANOĞLU KİMDİR?

Neslihan Kozanoğlu, İstanbul'da doğmuştur. Bafra Küçük Gazi İlköğretim Okulu ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini de İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden tamamladı. 20 yıl önce Türkiye'de ilk defa kendi tarlalarında ekolojik tarımı başlatan Neslihan Kozanoğlu; sebze, meyve ve süt ürünleri üretti.

Ürettiği ürünlerin gelirleriyle sekiz öğrenci okutan Neslihan Kozanoğlu, çeşitli dergilerde ve gazetelerde ağırlıklı olarak yemek tarifi yazıları yazmaktadır.

ELİF SAĞLAMYÜREK KİMDİR?

Aslında mimar olan Elif Sağlamyürek, daha sonrasında cafe işletmecisi olmuştur ve kendisini Kahvenin Ustası olarak tanımlamıştır. Nişantaşı'nda yer alan Bee Coffee'nin sahibi olan Elif Sağlamyürek, Le Baron sahnesinde cumartesi geceleri sahne almaktadır

Elif Sağlamyürek'in sosyete ilk girişi ünlülerin evlerini mimar olarak dekore etmesi ile başlamıştır; sonra cafe açan ve sosyeteyi buraya toplamayı başaran Elif Sağlamyürek son olarak sanat yönünü keşfetmiş ve sahnelere kadar çıkmıştır.

GÜNSEL ÜLKÜ KİMDİR?

‘L'Atelier d'Existence' markasının tasarımcısı olan Günsel Ülkü, moda tasarımcısı olarak bilinmektedir. Eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden tamamlayan Ülkü, günümüzde birçok ünlü isme tasarım konusunda danışmanlık yapmaktadır.

ESRA TOKGÖZ KIZILTAŞ KİMDİR?

Esra Tekgöz Kızıltaş Gia Cadde Güzellik merkezinin kurucusudur. 13 yıllık öğretmenlik hayatı vardır. Sonrasında öğretmenlikten sıkıldı ve iş kadını olmak için sektör değiştirmek istedi. Bir müşteri olarak kendi ihtiyaçlarından yola çıktı ve kendisinin istediği gibi bir güzellik ve masaj merkezi kurdu.

Esta Tokgöz Kızıltaş, evlidir ve 2 oğlu vardır.

EZGİ DARGI KİMDİR?

2002 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra, Istanbul'un en prestijli otellerinde davet ve ziyafet organizasyonu konusunda deneyim sahibi oldu. Bu çalışma hayatı süresince her organizasyon için davet sahiplerine konseptler yaratma fırsatı buldu. Daha sonra yaklaşık on yıl önce kendi firmasını kurarak butik ve konsept çalışmalar yaptı, baştan sona her detayı tasarlanmış düğün ve davetlere imza attı. Ezgi Dargı kendini düğün planlayıcısı olarak tanımlıyor. Evli olan Ezgi Dargı’nın iki çocuğu bulunuyor.

