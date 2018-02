Sosyetik Ev Kadınları'nda heyecan dorukta. 15 Şubat 2018 Sosyetik Ev Kadınları yeni bölüm fragmanı yayına girdi. İşte yeni bölüm detaylar...

Sosyetik Ev Kadınları'nda Elif'in tepkisinden sonra Sosyetik Ev Kadınları, ikiye ayrılıyor.

Neslihan Kozanoğlu kimdir? - Sosyetik Ev Kadınları

Sosyetik Ev Kadınları'ndan biri olan Neslihan Kozanoğlu'nu tanıyalım!

Neslihan Kozanoğlu, ünlü ünlü iş adamı Ahmet Kozanoğlu’nun eşidir. Amerikan lisesi mezunu ve daha sonra İngiliz Filolojisi eğitimi almıştır. İlk evliliğinden, Başar Kozanoğlu adında en az annesi kadar çılgın bir oğlu vardır. Polonezköy’deki özel tasarım çiftliğini inşa etmek için Amerikan mimarlarla çalışmıştır. Büyük baş hayvan besiciliği ve organik üretim yaptığı devasa bir çiftliğe sahiptir.

Her tür hayvanı, meyve ağaçları ve sebze gibi her şeyi kendi kontrolü altında organik olarak üretiyor. Her türlü çiftlik işini kendi yapabiliyor ve ani oluşan durumlarda bunu marka kıyafetleriyle duruma müdahale etmekten çekinmemektedir. Antikaya olan tutkusu evine de yansımış durumda. Evin her köşesi antika eşyalarla dekore edilmiştir.

Uzun yıllardır İstanbul’un cemiyet hayatında yer alıyor ve çevresindeki her kadınla alakalı birçok dedikoduya ve bilgiye sahiptir.Şehrin uzağında doğayla iç içe yaşamayı tercih etmektedir.

