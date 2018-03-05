HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, 3 tost yiyen sosyetik güzel, gazetecilerin “Fast food yiyerek formunuzu nasıl koruyorsunuz?” sorusuna gülmekle yetindi. Baran ise kendisine “Yengemize bir gül al abi” diye seslenen çiçekçilerin talebini geri çevirdi.





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