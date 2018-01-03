Hayvanseverliği ile tanınan, merhum babası Faruk Yalçın’dan kalan Darıca’daki hayvanat bahçesine sahip çıkan Süreyya Yalçın’ın sosyal medya paylaşımları büyük tepki aldı.



Kürk giydiği fotoğraflarına kimi takipçileri “Bu nasıl hayvan sevgisi?” diye yazarken, kimisi de “Gerçek olduğuna inanmak istemiyoruz” demekle yetindi.

Posta’nın haberine göre, Süreyya Yalçın’ın tartışma konusu olan kürkleri ise gerçek. Vaşak kürkünün değeri 90 bin TL, vizon kürkü ise 15 bin TL’ye satılıyor.

Süreyya Yalçın

Faruk Yalçın