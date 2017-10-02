Dersim’de ev kadını bir anne ile yoksul rençber bir babanın altı çocuğundan biri olan Kazım Arık, Orman Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 7 yılı Dersim’de olmak üzere 10 yılı aşkın bir süre orman idaresinde çalıştı. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı ve müdürlük de yapan Kazım Arık, Beykoz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nden emekliliğini istedi. Sonrasında da kendini başta hemşeri dernekleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına verdi. Bütün bu işlerle uğraşırken, sosyal bilimlerde eksik olduğunu hissetti ve 47 yıl aradan sonra 71 yaşında yeniden İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Sosyoloji Bölümü’ne kaydını yaptırdı.

Arık’ın bu yıl üniversitedeki dördüncü yılı. Alttan dersi olmayan ve 4 üzerinden 3.52’lik not ortalamasına ulaşan Arık, mezun olmak için var gücüyle çalışıyor. O çalışırken 50 yıllık hayat arkadaşı Günsel Arık da ona tam destek veriyor. Arık, “Üniversiteye kaydımı yaptırırken en yaşlı öğrenci olduğumu söylediler. Kızım kardiyolog, oğlum avukat. Bu yıl torunlardan biri Kabataş Lisesi’nden diğeri de ilköğretimden mezun olacak. Üç mezuniyeti kutlayacağız” diye konuştu.