Southampton - Bournemouth maç önü

Southampton ve Bournemouth, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Southampton 29 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Bournemouth 38 puanda ve 11. sırada. Southampton son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bournemouth son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 119 kodlu maçı oynayanlar; Southampton galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Bournemouth galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Southampton son hafta oynanan Stoke City maçında 0-1 yenildi.

Bournemouth ise Leicester City maçında 1-1 berabere kaldı.

Southampton, evinde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 24 gol yedi.

Bournemouth, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bournemouth 16 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.