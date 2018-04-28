Southampton - Bournemouth maç önü

İngiltere Premier Lig maçında Southampton ile Bournemouth, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Southampton 29 puanla 19. sırada, Bournemouth 38 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Southampton, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bournemouth, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 119 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southampton kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Bournemouth sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Southampton önceki hafta Stoke City mücadelesinde 0-1 yenildi.

Bournemouth, Leicester City karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Southampton, 18 gol attı ve 24 gol yedi.

Bournemouth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Bournemouth, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.