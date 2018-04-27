Southampton - Bournemouth maç önü

İngiltere Premier Lig maçında Southampton ile Bournemouth, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Southampton 29 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Bournemouth 38 puanda ve 11. sırada. Southampton son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bournemouth, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 119 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southampton kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Bournemouth sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Southampton son haftadaki Stoke City müsabasında 0-1 yenildi.

Bournemouth ise Leicester City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Southampton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Southampton, kendi sahasında 18 gol attı, 24 gol yedi.

Bournemouth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Bournemouth, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.