Southampton - Manchester City maçı öncesi rakamlar

Southampton ve Manchester City, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Southampton 36 puanla 17. sırada, Manchester City 97 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Southampton, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Manchester City son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 460. İddaa'da Southampton kazanır 5.50, berabere biter 4.00, Manchester City kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Southampton önceki hafta Stoke City mücadelesinde 0-1 yenildi.

Manchester City ise Watford karşılaşmasında 0-5 kazandı.

Southampton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Southampton, kendi sahasında 20 gol attı, 25 gol yedi.

Manchester City, dış sahada 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Manchester City 44 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.