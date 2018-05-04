Southend United - Bristol Rovers maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig maçında Southend United ile Bristol Rovers, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. 62 puanlı Southend United 10. sırada bulunuyor, Bristol Rovers 58 puana sahip ve 13. sırada. Southend United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bristol Rovers son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 379 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southend United kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Bristol Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Southend United son hafta oynanan Swindon Town maçında 0-0 berabere kaldı.

Bristol Rovers ise Charlton Athletic karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Southend United, evinde 12 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 38 gol atıp 21 gol yedi.

Bristol Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Bristol Rovers, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.