SOX2 sendromuyla doğan Archie Innes'in tek umudu biyonik göz!

Genetik bir bozuklukla doğan Archie Innes'in gözleri görmüyor. SOX2 sendromu olarak tanımlanan bu hastalık gözlerin ve diğer vücut parçalarının anormal gelişimine neden oluyor. Minik Innes, görme engelinin yanı sıra aynı zamanda işitme engelli. Normal bir şekilde beslenemeyen 10 aylık Archie, tüpten besleniyor.
İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; minik Archie için istenen biyonik göz implantları, minyatür kameradan gözlük üzerine görüntü alıyor. Bu, elektriksel darbelere dönüştürülüyor ve retinadaki elektrotlara iletiliyor. Bu, bilgiyi beyne gönderen retina hücrelerini uyarıyor.
Öncü tedavi, şu anda Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service)'nde mevcut olmamakla birlikte bir gün onun dünyayı robotik gözlerle görebilmesine izin verebilir.
Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan anne Fiona Gould, ABD'deki öncü görme tedavisine fon sağlamak için sadece iki gün içinde 6 bin sterlinden fazla para topladı.
Fiona Gould, "Göz doktorumuz, 10 yıl sonra Archie'nin beyninin arkasına, görüntüleri görebilmesini sağlayacak bir şeyler takabileceğini önermişti. Şu an geliştirilmekte olan şey, bu yüzden ona bu tedaviyi verebileceğimizi umuyoruz, ancak bu biraz pahalı olacak" dedi.
Fiona, 33 haftalık hamileyken bebeğin gözlerinin olmadığını öğrendiler.
"Bu şoka ve büyük endişeye neden oldu" diyen Fiona, "Tüm komplikasyonları görünce körlük en iyi senaryo oldu" dedi.
Archie'nin şu an bir gözünde zaten jel implant bulunuyor. Gözünün şeklini koruyabilmek için şeffaf plastik bir implant takıldı. Bu implantlar, Archie'nin gözüne gelecekte protez göz takabilmek için göz çevresinin orantılı şekilde büyümesine yardımcı oluyor. Archie, halen daha fazla ameliyat için bekleme listesinde bulunuyor.
SOX2 sendromu, 250 bin kişiden birini etkiliyor.
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