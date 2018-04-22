İçi su dolu tünelden yüzerek geçenlerin sıkıntılarından kurtulduğu söylentisini duyanlar, Bursa'daki Kusumlar Köyü'ne akın ediyor. Orhaneli ilçesinde yer alan köyde suyun akışıyla oluşan doğal tünel, bekarların, hastalığı olanların akınına uğruyor.

İnanışa göre 5 metre uzunluğundaki ve doğal kayalardan oluşan tünelden geçenler dert ve sıkıntılarından kurtuluyor. Türkiye'nin her yerinden gelip tünele girip sıkıntılarından kurtulduğunu iddia edenler köyün derneğine bağışta bile bulunuyor.

İHA'nın haberine göre, ünü bütün Türkiye'yi saran tünel, hasta ve sıkıntısı olanlar tarafından ziyaret edilip, içinden yüzerek 3 defa geçiliyor.

Dağdan akan soğuk suyu sebebiyle ancak havaların ısınmasıyla vatandaşların ziyaret ettiği tünel bugünlerde ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Kusumlar Muhtarı Halil İbrahim Eren, "Köyümüzde bulunan 5 metrelik tünelin içinden geçenlerin dertlerinden kurtulduğuna inanılıyor. Yıllardır içinden su akan bu tünel, hastalar, kısmetini açmak isteyenler tarafından ziyaret ediliyor. Bu tünelden geçip 'iyi oldum' diyenler tekrar gelip köyümüzün derneğine bağışta bulunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte köyümüzdeki ziyaretçi sayısında gözle görülür artış başlamasını bekliyoruz" dedi.

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