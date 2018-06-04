Polis veya jandarma olmak isteyenler için müjdeli haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alınacağını belirterek, "2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız." dedi. Soylu'nun açıklamasının detayları şöyle:
SOYLU'DAN POLİS VE JANDARMA ALIMI AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Soylu, korucuların uzman çavuş olmalarıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. "Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak" dedi.
Bakan Soylu polis ve jandarma alımıyla ilgili ise şöyle konuştu:
"Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız."
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