İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Soylu, 24 Haziran seçimlerinde karşılarındaki ittifakı gördüklerini söyledi.

"BUNA GÜÇLERİ YETMEZ"

CHP'nin, HDP'nin barajı aşabilmesi için büyük gayret gösterdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

''Ağrı'da bir köyde bir evladımızı infaz ettiler. Bu kişinin de 10 tane evladı vardı. Dağın başında kahramanca bu ülkenin mücadelesini yapan bir kişiden bahsediyoruz. Bu büyük bir hainliktir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da niçin HDP'nin oyu düştü? İntikam, kin ve bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Buna güçleri yetmez. Bugün 10 teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen gün bir askerimiz şehit oldu çatışmada. Takip edip 3 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Evladımızın kanı yerde kalmadı.''

Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Şişli İlçe Başkanlığına geçti.