Söz 14. bölümünde Çolak'ın hain planı ne?

Söz dizisi 14. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Yavuz için tehditler sürüyor. Söz dizisi 14. bölümde Çolak, hazırladığı planlar Tim'i engelleyebilecek mi? Söz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Söz 14. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Söz 14. bölümde Çolak hain planlar hazırlar. Teröristlerin kışlaya hain saldırı sonrası Tim zorlu anlar yaşar. Tayini çıkan Bahar, Karabayır'dan gitmek istemediği için çözüm düşünür. Bu çözüm hiç ummadığı kişiden gelir. Çolak, eski gücüne kavuşmaya başlar.

Sancar ve adamları Türkmen köyüne doğru yola koyulurlar. Türkmenleri korumak için giden Yavuz ve Tim'i Sancar'dan değişik bir tehdit bekler.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Söz

Söz 14. bölüm

söz oyuncuları