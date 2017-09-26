Söz dizisi 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? 14. bölümde teröristler kışlaya hain bir baskın düzenlemişlerdi. Peki Söz 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Söz 14. bölümde neler olmuştu? İşte 14. bölüm özeti...

SÖZ 15. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Söz 14. bölüm fragmanı dün akşam izleyicilerle buluşmuştu. Heyecanlı 14. bölüm sonunda izleyicileri 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. TIMS&B yapımı olan Söz 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz 15. bölüm fragmanının birkaç gün içerisinde yayınlanacağı bekleniyor.

SÖZ 14. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Söz 14. bölümde teröristler hain planıyla kışlaya saldırı düzenlemişlerdi. Bu saldırıya hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşamıştı. Tayin'i çıkan Bahar, Karabayır'da kalmak için bir yol arar. Çolak, gücüne güç katmaya devam ederken, Sancar ve adamları Türkmen köyünü korumak için yola çıktılar. Türkmenler'i korumak için giden Yavuz ve Tim'i Sancar'dan başka bir tehdit gelmişti.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

Sö

Söz 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Söz 14.bölüm özeti

Söz 14. bölü