Söz 15. bölüm fragmanında Tim'i nasıl bir tehlike bekliyor

Söz dizisi 15. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Türkmen köyünü korumak için giden Tim, Büyük Bey' in önemle sakladığı büyük sırlara yaklaşıyor. İşte Söz 15. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Söz dizisi heyecanlı son bölümün ardından bu akşam 15. bölüm ile devam edecek. Türkmen köyüne giden Tim, köyü ele geçirmek isteyen teröristler arasında sıkı ve yoğun bir çatışma yaşanır. Çatışma devam ederken bir yandan Hafız diğer yandan Fatma hayatta kalma mücadelesi verir. Uzun süren çatışma sonunda Tim' i kötü bir sürpriz bekler.

Agah ile işbirliği içinde olan Çolak oldukça donanımlı silahlara ulaşmıştır. Bu silahları ele geçirmek isteyen Tim, eş zamanlı operasyon ile Karabatak ve Çaylak ilçelerine baskın düzenler. Yurtdışında önemli bir kumarhane istihbaratı elde etmeye çalışan Tim' i büyük bir tehdit bekler. İstihbahrattan gelen fotoğrafta Yavuz hem Büyük Bey ile hem de ölümle burun buruna gelecektir.

SÖZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Söz 14. bölümde teröristler hain planıyla kışlaya saldırı düzenledi. Bu saldırıya hazırlıksız yakalanan Tim zor anlar yaşadı Tayin'i çıkan Bahar, Karabayır'da kalmak için bir yol arar. Çolak, gücüne güç katmaya devam ederken, Sancar ve adamları Türkmen köyünü korumak için yola çıkarlar Türkmenler'i korumak için giden Yavuz ve Tim'i Sancar'dan başka bir tehdit gelmişti.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)