Star TV'de yayınlanan Söz dizisi 15. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Dizinin son bölüm final sahnesinde ekibi üzecek gelişmeler yaşandı. Nikahtan çıkan Yavuz'a haince tuzak kuruluyor. Yavuz'un içerisinde bulunduğu taksiye kamyon çarpıyor. Ajan olarak terör örgütünün içinde olan Eylem'e canlı bomba olması için görev veriliyor. Peki, Söz'ün yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Söz 16. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...
SÖZ 16. BÖLÜM FRAGMANI - YAVUZ ÖLECEK Mİ?
Söz'ün gelecek hafta yayınlanacak 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir önceki bölümde Yavuz ile Bahar nişanlanıyor. Bahar'ın babası olan Büyük Bey ise bu duruma çok öfkeleniyor. Yavuz ile Bahar nikahtan çıktıktan sonra taksiye biniyorlar. Bahar taksiden indikten sonra ileride Yavuz'a kurulan hain plan gerçekleşiyor. Bir kamyon Yavuz'un içinde bulunduğu taksiye çarpıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise işler karışıyor. Yavuz'u ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak. Onun haricinde Eylem'e verilen canlı bomba eylemi Avcı'yı zor duruma sokuyor. Avcı, Eylem'i vurarak saldırıyı gerçekleştirmesine engel olabilecek mi?
Fragmanda Çolak'ın 'Köpek balıklarını bilir misin? Deniz'e düşen tek bir damla kanın kokusunu kilometrelerce uzaktan alır ve sonra avına doğru yüzmeye başlar. Açlık onları delirtir ama açlık onları daha çok hızlandırır. Sonra yüzdükçe dahada hızlanır, hızlandıkça yaklaşır sonra avını yakalar' dediği tanıtım izleyicide merak uyandırdı.
SÖZ SON BÖLÜM: YAVUZ, BÜYÜK BEY'İN SIRRINA YAKLAŞIYOR
Türkmen köyündeki halkı koruma görevi alan Tim ile köyü almak isteyen teröristler arasında yoğun ve tehlikeli bir çatışma başlar. Çatışma sürerken bir yanda Hafız diğer yanda ise Fatma hayatta kalma mücadelesi verir. Uzun süren mücadelenin sonunda Tim’i kötü bir sürpriz beklemektedir.
Agâh ile işbirliği yapan Çolak oldukça tehlikeli silahlara ulaşmıştır. Bu silahları ele geçirmek için yapılan eş zamanlı operasyonda Karabatak ve Çaylak yurtdışındaki bir kumarhanede önemli bir istihbarat edinmek için uğraşırken, Yavuz’un liderliğindeki Tim ise büyük bir tehdidin ortasında bulur kendini. İstihbarattan gelen bir fotoğrafla Yavuz hem Büyük Bey ile ilgili bir sırla hem de ölümle burun buruna gelecektir.
SÖZ OYUNCULARI
Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş
Görev: Tim Komutanı
Rütbe: Kıdemli Üsteğmen
Lakap: Komutan
Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.
Çolak - Serhat Kılıç
Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.
Bahar Kutlu - Aybüke Pusat
Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.
Eylem Mercier - Meriç Aral
Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır.
Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya
Görev: Tabur Komutanı
Rütbe: Yarbay
En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.
Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan
Görev: Tim Komutan Yardımcısı
Rütbe: Üsteğmen
Lakap: Geveze
Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.
Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç
Görev: Hafif Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Avcı
Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.
Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik
Görev: Ağır Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Keşanlı
Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.
Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran
Görev: Muhabere Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Hafız
Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.
Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem
Görev: İstihbarat Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Karabatak
Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.
Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz
Görev: İstihkam Uzmanı
Rütbe: Uzman Çavuş
Lakap: Çaylak
Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.
Güler Korkmaz - Nil Günal
Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.
Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer
Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.
Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır
Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.
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