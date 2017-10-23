Söz 18. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Söz dizisinin yeni bölümünde Büyük Bey'in ölümü bütün ülkeyi büyük düşünceye sokar. Yavuz ve ekibi ise Büyük Bey'in ölüp ölmediğini merak eder. İşte Söz dizisi 18. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Büyük Bey'in ölümü Timde ve bütün ülkede büyük yankı haline gelir. Yavuz, Büyük Bey’i kendisinin öldürdüğünü Bahar’a itiraf edecektir ama son anda karar değiştirir. Artık Yavuz ve Bahar arasında büyük bir sır vardır.





Ateş ve Avcı, Büyük Bey’in asistanını yakalamak üzere sınır ötesine giderler ama karşılarında Eylem’i bulacaklardır. Agâh, Büyük Bey’in yerine geçmenin planlarını yaparken, kendisini ispatlaması için verilen görev Tim ve Sancar’ı karşı karşıya getirir. Yavuz'un yönettiği Tim, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse düzenlenecek saldırı istihbaratı ile bölgeye gider. Uzun süren çatışma sonucu Tim'i büyük bir tehlike bekler.

Söz 18. bölümü bu akşam saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.

SÖZ 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Söz 17. bölümde:

Terörle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Büyük Bey kaçmak için plan düşünür. Kızı Bahar'ı kullanarak kaçmayı planlar. Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu düşünür. Bu sırada Eylem'in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik durum ile karşı karşıya geldiler.

Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek isteyen Çolak, Büyük Bey ve Agah'a bi plan hazırlar. Tim'in düzenlediği plan Çolak'ı oldukça zora sokar. Yavuz ise Büyük Bey'i yakalamak ve Bahar'ın hayatını kurtarmak için büyük bir seçim yapmak zorunda kalır.

SÖZ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş (Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu)

Serhat Kılıç (Çolak)

Mehmet Özgür (Agah)

Aybüke Pusat (Bahar Kutlu)

Meriç Aral (Eylem Mercier)

Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Kaçmaz)

Burak Sevinç (Üstçavuş Fethi Kulaksız)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Doğukan Polat (Aşık)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Cihan Ünal (Büyük Bey)

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