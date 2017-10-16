Söz 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet özgür, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 17. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Söz 18. bölümde neler yaşanacak? İşte Söz 18. bölüm fragmanı ve detaylar...
SÖZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri'nin hikayesini konu edinen Söz dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Söz 18. bölüm fragmanı;
SÖZ 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Terör bağlantısı ortaya çıkan Büyük Bey, kaçmak için kızı Bahar’ı kullanmanın planlarını yaparken, Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu aramaktadır.
Bu sırada Eylem’in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da çok zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacaktır.
Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek isteyen Çolak; Büyük Bey ve Agâh’a bir plan hazırlar. Tim’in düzenleyeceği operasyon işleri Çolak için epey zorlaştırır. Yavuz ise Büyük Bey’i yakalamak ve Bahar’ın hayatını kurtarmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
SÖZ OYUNCU KADROSU
Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)
Çolak (Serhat Kılıç)
Agah (Mehmet Özgür)
Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)
Eylem Mercier (Meriç Aral)
Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)
Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)
Üstçavuş Mücahit Serdengeçti (Görkem Sevindik)
Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)
Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)
Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)
Aşık (Doğukan Polat)
Nil Günal (Güler Korkmaz)
Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)
İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)
Büyük Bey (Cihan Ünal)
- Söz
- Söz 18. bölüm fragmanı
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