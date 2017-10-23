Star TV'de yayınlanan Söz dizisi 18. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Büyük Bey'in öldüğü bölümde Yavuz, Bahar'ın babası olan Büyük Bey'i kendisinin öldürdüğünü söylemekten vazgeçiyor. Bu durum Bahar ile Yavuz arasında bir sır yaratıyor. Dizinin son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Söz 18. bölüm özeti ve 19. bölüm fragmanı...

SÖZ 18. BÖLÜM ÖZETİ

18. bölümüyle ekrana gelen Söz'ün bu bölümünde Büyük Bey ölüyor. Büyük Bey'in ölümü Timde ve ülkede büyük yankı uyandırırken Yavuz ile Bahar'ın arasına sır olmasını sağlıyor. Çünkü Büyük Bey'i öldüren Yavuz Komutan. Yavuz, Büyük Bey'i öldürdüğünü Bahar'a söylemek üzereyken bir anda kararını değiştirmek zorunda kalıyor. Bu durum ikili arasında büyük bir sır olmasını sağlıyor.

Ateş ve Avcı, Büyük Bey’in asistanını yakalamak üzere sınır ötesine giderler ama karşılarında Eylem’i bulacaklardır. Agâh, Büyük Bey’in yerine geçmenin planlarını yaparken, kendisini ispatlaması için verilen görev Tim ve Sancar’ı karşı karşıya getirir.

Yavuz’un önderliğindeki Tim, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse düzenlenecek saldırı istihbaratı ile bölgeye gider. Uzun süren çatışmanın ardından, Yavuz ve Tim’i tahmin etmedikleri bir son beklemektedir.

SÖZ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Söz 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Tim büyük bir operasyona giriyor. İşte Söz 19. bölüm fragmanı;

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Lakap: Komutan

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.

Çolak - Serhat Kılıç

Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.

Bahar Kutlu - Aybüke Pusat

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem Mercier - Meriç Aral

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır.

Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.

Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.

Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç

Görev: Hafif Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Avcı

Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik

Görev: Ağır Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Keşanlı

Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran

Görev: Muhabere Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Hafız

Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem

Görev: İstihbarat Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Karabatak

Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.

Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz

Görev: İstihkam Uzmanı

Rütbe: Uzman Çavuş

Lakap: Çaylak

Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.

Güler Korkmaz - Nil Günal

Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer

Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.

Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır

Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.

Söz 18. bölüm

Söz 19. bölüm fragmanı

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