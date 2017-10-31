Başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Eren Vurdem, Mehmet Özgür, Meriç Aral ve Nihat Alktınkaya'nın paylaştığı Söz 19. bölümü dün akşam yayınlandı. Peki Söz 19. bölümde neler oldu? Söz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 19. bölüm özeti...

SÖZ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 19. bölümü ile dün akşam ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından dizinin takipçileri "Söz dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırıyor. Ancak Söz 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz 20. bölüm fragmanı bir kaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

SÖZ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDIĞI AN BURADAN DUYURULACAK

SÖZ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük Bey'in ölümü Timde ve bütün ülkede büyük yankı haline gelir. Yavuz, Büyük Bey’i kendisinin öldürdüğünü Bahar’a itiraf edecektir ama son anda karar değiştirir. Artık Yavuz ve Bahar arasında büyük bir sır vardır.

SÖZ 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...





Ateş ve Avcı, Büyük Bey’in asistanını yakalamak üzere sınır ötesine giderler ama karşılarında Eylem’i bulacaklardır. Agâh, Büyük Bey’in yerine geçmenin planlarını yaparken, kendisini ispatlaması için verilen görev Tim ve Sancar’ı karşı karşıya getirir. Yavuz'un yönettiği Tim, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse düzenlenecek saldırı istihbaratı ile bölgeye gider. Uzun süren çatışma sonucu Tim'i büyük bir tehlike bekler.

SÖZ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş (Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu)

Serhat Kılıç (Çolak)

Mehmet Özgür (Agah)

Aybüke Pusat (Bahar Kutlu)

Meriç Aral (Eylem Mercier)

Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Kaçmaz)

Burak Sevinç (Üstçavuş Fethi Kulaksız)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Doğukan Polat (Aşık)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Cihan Ünal (Büyük Bey)

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Söz 19. bölüm