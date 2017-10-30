Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Nihat Altınkay, Burak Sevinç ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 19. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan 19. bölümünün ardından 20. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki Söz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SÖZ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi takipçileri, bu akşam ekrana gelen 19. bölümünün ardından dizinin takipçileri merakla 20. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "Söz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştıran izleyiciler, Söz'ün 20. bölüm fragmanını bekliyor.

Pazartesi akşamları yayınlanan ve 19. bölümüyle bu akşam ekrana gelen Söz dizisinin 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 20. bölüm fragmanının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SÖZ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Söz dizisinin bu akşam ekrana gelen 19. bölümünde;

Korhan Paşa’nın konvoyuna yapılan hain saldırı Tim’e büyük bir şok yaşatır. Bu şokun ardından intikam yemini eden Tim, Sancar’ı ele geçirmek üzere yola çıkar. Zorlu şartlarda gerçekleştirilen operasyonun ardından Agâh’a bir adım daha yaklaşacaklardır.

Bir süre Tim’e veda etmek zorunda kalan Keşanlı, yeni tanıştığı yol arkadaşı Battal ile beklenmedik bir maceraya atılır.

Fransa’da patlamaya sebep olan Eylem, Sancar’ı öldürmenin planlarını yapar ancak mekâna döndüğünde karşılaştığı manzara, onu oldukça tehlikeli bir sürece sokacaktır.

Ateş’in veda yemeğinde Tim’i büyük bir sürpriz beklerken, diğer tarafta Yavuz, beklenmedik bir tehditle burun buruna gelecektir.

Söz

Söz 20. bölüm fragmanı

Söz yeni bölüm fragmanı