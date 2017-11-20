Söz 22. bölüm fragmanı ve özeti

Söz dizisi her Pazartesi akşamı olduğu gibi, bu akşam da Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Dizinin 22. bölümünde, yaşananlar karşısında şaşkınlığa uğrayan Tim hemen Ahmet Kartal’ı kaçıran teröristin peşine düşecek. Hafız da bütün öfkesiyle onların arkasından gidecek ama yüz yüze geldikleri tehdit Tim’i zor durumda bırakacak. Çolak’ın ‘sözde’ yardımlarını kabul etmeyen köylerden gelen istihbarat, Tim’i harekete geçirir. Türk Ordusuna ihaneti reddeden onlarca sivil Çolak tarafından ölüme terk edilmiştir. Yavuz ve Tim’in zamana karşı amansız bir mücadele vermesi gerekmektedir artık.

SÖZ DİZİSİ 22. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR:

Yaşananlar karşısında şaşkınlığa uğrayan Tim hemen Ahmet Kartal’ı kaçıran teröristin peşine düşer. Hafız da bütün öfkesiyle onların arkasından gider ama yüz yüze geldikleri tehdit Tim’i zor durumda bırakacaktır.

Agah ve Çolak’ın sınırın ötesinde uygulamaya başladığı yeni strateji tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Çolak, bir yandan bölgede kendisine biçilen rolü oynarken bir yandan da Türk ordusuna karşı sivillerin aklını çelmeye çalışmaktadır.

Resmi işlemler için Karabayır’a gelen Büyük Bey’in avukatı, asıl hedefine doğru adım adım yaklaşmaktadır. Yanı başındaki tetikçiden habersiz Yavuz’u bekleyen Bahar ise ölümle burun buruna olduğundan habersizdir.

Çolak’ın ‘sözde’ yardımlarını kabul etmeyen köylerden gelen istihbarat, Tim’i harekete geçirir. Türk Ordusuna ihaneti reddeden onlarca sivil Çolak tarafından ölüme terk edilmiştir. Yavuz ve Tim’in zamana karşı amansız bir mücadele vermesi gerekmektedir artık.

Yayın Günü: 20 Kasım Pazartesi

Yayın Saati: 20:00

SÖZ DİZİSİ 22. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çolak giderek kontrolsüz bir hale gelir...

Tim’i kurtarmak üzere restorana giden Yavuz, telefonda duyduğu silah sesiyle dehşete kapılır. Çolak ise amacına ulaştığını düşünerek restorandan ayrılmanın hazırlıklarını yapmaktadır. Fakat kaçmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Ahmet Kartal’ın kaçırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Fatma, Bahar ve Güler’in desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, kendine gelen Eylem, terörist kadını yakalamak üzere peşine düşer.

Çolak’ın giderek kontrolsüz bir hale gelmesi Agah için sorun olmaya başlamıştır. Nihai bir çözüm amacıyla Çolak’ı ziyaret eder ancak bu kez ipler Agah’ın elinde değildir.

Ahmet Kartal’ı bulmak için kadının izini süren Tim, uzun bir takibe girer. Hafız’ı çok zor bir sınav beklemektedir.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

Söz

Söz 22. bölüm

Söz 22. bölüm fragmanı

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