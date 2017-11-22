Söz 23. bölüm fragmanı çıktı mı? Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi sonucu büyük bir tim'in kurulması ve bu tim'in heyecan dolu anlarını içeren Söz dizisi 22. bölümü ile izleyicisinden tam not aldı. Ekrana gelen 22. bölüm, izleyicilerin nefesini kesti. Yayınlanan 22. bölümün hemen ardından da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki Söz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 23. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 23 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Nil Günal, Melissa Yıldırımer ve İlayda Ildır gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi 22. bölümü ile izleyicisini ekranlara kilitledi.

Dizinin yayınlanan 22. bölümünün son bulmasıyla da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölümde nelerin yaşanacağını araştıran izleyiciler, “Söz 23. bölüm fragmanı çıktı mı” aramalarını yapmaya başladı.

Söz 23. bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Söz 23. bölüm fragmanı;

Söz 23. yeni bölümü ile 27 Kasım Pazartesi akşam saat 20:00'de Star Tv'de.

SÖZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar karşısında şaşkınlığa uğrayan Tim hemen Ahmet Kartal’ı kaçıran teröristin peşine düşer. Hafız da bütün öfkesiyle onların arkasından gider ama yüz yüze geldikleri tehdit Tim’i zor durumda bırakacaktır.



Agah ve Çolak’ın sınırın ötesinde uygulamaya başladığı yeni strateji tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Çolak, bir yandan bölgede kendisine biçilen rolü oynarken bir yandan da Türk ordusuna karşı sivillerin aklını çelmeye çalışmaktadır.

Resmi işlemler için Karabayır’a gelen Büyük Bey’in avukatı, asıl hedefine doğru adım adım yaklaşmaktadır. Yanı başındaki tetikçiden habersiz Yavuz’u bekleyen Bahar ise ölümle burun buruna olduğundan habersizdir.



Çolak’ın ‘sözde’ yardımlarını kabul etmeyen köylerden gelen istihbarat, Tim’i harekete geçirir. Türk Ordusuna ihaneti reddeden onlarca sivil Çolak tarafından ölüme terk edilmiştir. Yavuz ve Tim’in zamana karşı amansız bir mücadele vermesi gerekmektedir artık.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

Söz

Söz 23. bölüm

Söz 23. bölüm fragmanı

Söz yeni bölüm