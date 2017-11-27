Söz 23. bölüm fragmanı ve özeti. Keşanlı ölecek mi?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, bu akşam ekrana 23. bölümü ile gelecek. Peki, Söz 23. bölümde neler olacak? İşte Söz 23. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bataklıktaki köylüleri çıkarmak için canları pahasına mücadele eden Tim için tehlike henüz geçmiş değildir. Hiç beklemedikleri bir anda ölümün eşiğine geleceklerdir.

Tetikçi ile baş başa kalan Bahar ise ondan kurtulmanın bir yolunu aramaktadır. Yavuz’u da bu durumdan haberdar etmesi ile Tim ve Tetikçi karşı karşıya gelir. Yavuz ise Tetikçinin kendisi ile ilgili büyük bir sırrı sakladığından habersizdir.

Bir türlü haber alınamayan Hafız, herkesten habersiz, uzun bir yolculuğa çıkarken, Erdem’e gelen bir istihbarat ile Tim, sınır ötesindeki büyük bir operasyon için hazırlıklara başlar.

Büyük planın en önemli iki ismi Agâh ve Çolak sözde yeni devletin yol haritasını çıkarmak üzere yabancı güçlerle bir araya gelir. Yavuz önderliğindeki Tim toplantı yerini bulabilecek midir?

SÖZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar karşısında şaşkınlığa uğrayan Tim hemen Ahmet Kartal’ı kaçıran teröristin peşine düşer. Hafız da bütün öfkesiyle onların arkasından gider ama yüz yüze geldikleri tehdit Tim’i zor durumda bırakacaktır.

Agah ve Çolak’ın sınırın ötesinde uygulamaya başladığı yeni strateji tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Çolak, bir yandan bölgede kendisine biçilen rolü oynarken bir yandan da Türk ordusuna karşı sivillerin aklını çelmeye çalışmaktadır.

Resmi işlemler için Karabayır’a gelen Büyük Bey’in avukatı, asıl hedefine doğru adım adım yaklaşmaktadır. Yanı başındaki tetikçiden habersiz Yavuz’u bekleyen Bahar ise ölümle burun buruna olduğundan habersizdir.

Çolak’ın ‘sözde’ yardımlarını kabul etmeyen köylerden gelen istihbarat, Tim’i harekete geçirir. Türk Ordusuna ihaneti reddeden onlarca sivil Çolak tarafından ölüme terk edilmiştir. Yavuz ve Tim’in zamana karşı amansız bir mücadele vermesi gerekmektedir artık.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş)

Çolak (Serhat Kılıç)

Agah (Mehmet Özgür)

Bahar Kutlu (Aybüke Pusat)

Eylem Mercier (Meriç Aral)

Yarbay Erdem Kaçmaz (Nihat Altınkaya)

Üstçavuş Fethi Kulaksız (Burak Sevinç)

Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti)

Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar Bozdağ)

Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar)

Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak)

Aşık (Doğukan Polat)

Nil Günal (Güler Korkmaz)

Melissa Yıldırımer (Fatma Bozdağ)

İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)

Büyük Bey (Cihan Ünal)

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Söz 23. bölüm

Söz 23. bölüm fragmanı