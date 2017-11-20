Söz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

22. bölümüyle ekrana gelen sevilen dizi Söz, izleyicilerin nefesini kesti. Yeni bölümün sona ermesinin ardından 23. bölüm fragmanı için de bekleyişe geçen izleyiciler, merakla “Söz 23. bölüm fragmanı” ve “Söz yeni bölüm fragmanı” aramalarını yapmaya başladı. Peki Söz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

SÖZ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yayınlanan 22. bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan askeri dizi Söz için izleyiciler yeni bölüm fragmanını büyük heyecanla beklemeye başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, internet üzerinde de “Söz 23. bölüm fragmanı” ve “Söz yeni bölüm fragmanı” aramalarını yapıyor. Peki Söz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz 23. bölüm fragmanı yayınlandığında bu haber üzerinden izleyebilirsiniz.

SÖZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar karşısında şaşkınlığa uğrayan Tim hemen Ahmet Kartal’ı kaçıran teröristin peşine düşer. Hafız da bütün öfkesiyle onların arkasından gider ama yüz yüze geldikleri tehdit Tim’i zor durumda bırakacaktır.

Agah ve Çolak’ın sınırın ötesinde uygulamaya başladığı yeni strateji tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Çolak, bir yandan bölgede kendisine biçilen rolü oynarken bir yandan da Türk ordusuna karşı sivillerin aklını çelmeye çalışmaktadır.

Resmi işlemler için Karabayır’a gelen Büyük Bey’in avukatı, asıl hedefine doğru adım adım yaklaşmaktadır. Yanı başındaki tetikçiden habersiz Yavuz’u bekleyen Bahar ise ölümle burun buruna olduğundan habersizdir.

Çolak’ın ‘sözde’ yardımlarını kabul etmeyen köylerden gelen istihbarat, Tim’i harekete geçirir. Türk Ordusuna ihaneti reddeden onlarca sivil Çolak tarafından ölüme terk edilmiştir. Yavuz ve Tim’in zamana karşı amansız bir mücadele vermesi gerekmektedir artık.

Söz

Söz 23. bölüm fragmanı

Söz yeni bölüm fragmanı