Söz 24. bölüm fragmanı: "Agah denen teröristi, Türk adaletine teslim edeceğiz"

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Mustafa Yıldıran ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, Pazartesi akşamı ekrana gelen 23. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin 23. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Söz 24. bölüm fragmanı ve Söz yeni bölüm fragmanındaki detaylar...
On iki Özel Kuvvet Askeri'nin görevlendirilmesiyle başlayan zorlu terörle mücadele sürecini konu edinen Söz dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun "Gizli bir operasyonun içerisindeyiz, eğer yakalanırsanız, çok zor durumda kalırız. Burası vatan toprağı beyler. Bu bayrak aşağı inerse kahroluruz. O namussuzlar bu kapıdan içeri adım dahi atarsa mahvoluruz. Şimdi bana söz verin, bugün buradan sağ salim çıakcağız ve o Agah denen teröristi Türk adaletine teslim edeceğiz." sözleri dikkat çekti.
Öte yandan fragmanda Eylem'in başına geçirilen bez ile kaçırıldığı görüntülendi. Aynı zamanda "Bulaşıcı hastalık yayılıyor. Kaptan, kimse dışarı çıkmayacak" sözleri de izleyicilerde merak uyandırdı.
Söz'ün Pazartesi akşamı ekrana gelen 23. bölümünde;
Bataklıktaki köylüleri çıkarmak için canları pahasına mücadele eden Tim için tehlike henüz geçmiş değildir. Hiç beklemedikleri bir anda ölümün eşiğine geleceklerdir.
Tetikçi ile baş başa kalan Bahar ise ondan kurtulmanın bir yolunu aramaktadır. Yavuz’u da bu durumdan haberdar etmesi ile Tim ve Tetikçi karşı karşıya gelir. Yavuz ise Tetikçinin kendisi ile ilgili büyük bir sırrı sakladığından habersizdir.
Bir türlü haber alınamayan Hafız, herkesten habersiz, uzun bir yolculuğa çıkarken, Erdem’e gelen bir istihbarat ile Tim, sınır ötesindeki büyük bir operasyon için hazırlıklara başlar.
Büyük planın en önemli iki ismi Agâh ve Çolak sözde yeni devletin yol haritasını çıkarmak üzere yabancı güçlerle bir araya gelir. Yavuz önderliğindeki Tim toplantı yerini bulabilecek midir?
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